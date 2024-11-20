В Рязани на надземном переходе вандалы сломали подъемник для инвалидов

Отмечается, что инцидент произошел на Северной окружной.

В Рязани на надземном переходе вандалы сломали подъемник для инвалидов. Об этом сообщил региональный минтранс.

Отмечается, что инцидент произошел на Северной окружной.

В настоящее время подъемные платформы находятся в нерабочем состоянии, что серьезно ограничивает передвижение людей с ограниченными возможностями. Для восстановления функциональности подъемников будет проведен комплекс работ, включающий демонтаж поврежденных платформ, их детальную диагностику и последующий ремонт.