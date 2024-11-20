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В России вырастет число трасс с музыкальной разметкой
Ее нанесут весной 2025 года.

В России вырастет число трасс с музыкальной разметкой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой главу «Автодора» Вячеслава Петушенко.

По его словам, ее нанесут весной 2025 года при установлении подходящих погодных условий.

По его словам, «Автодор» положительно оценивает итоги работы первого музыкального участка. «Да, конечно, и главное, чтобы положительно оценивали пользователи», — сказал он.

Отмечается, что водители при проезде таких шумовых полос с разрешенной скоростью могут услышать фрагмент композиции «Калинка-малинка».

Для того, чтобы перевести штрихи в ноты и реализовать музыкальную разметку, специалисты дочерней организации «Автодор-Инжиниринг» разработали специальное программное обеспечение с помощью лаборатории иммерсионных технологий.