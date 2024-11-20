В России создали технологию для точного определения границ опухоли мозга

Основой новой методики стал модифицированный алгоритм «Быстрое дискретное шиарлет-преобразование», который позволяет выделить текстурные особенности изображения и более точно определить границы опухоли и прилегающих тканей.

В России создали технологию для точного определения границ опухоли головного мозга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на профессора кафедры вычислительной техники Сибирского федерального университета Людмилу Покидышеву.

«Коллективу авторов удалось повысить качество обработки снимков МРТ и точность определения границ новообразований головного мозга. За счет использования модифицированного алгоритма „Быстрое дискретное шиарлет-преобразование“ выполняем геометрический анализ снимков МРТ, позволяющий выделить текстурные особенности изображения изучаемой области и определить границы опухоли с повышенной точностью», — рассказала она.

Методика помогает специалистам при решении диагностических задач с высокой точностью формировать границы новообразования и прилегающих структур. Благодаря этому врачи смогут более детально изучать состояние опухоли и прилегающих структур в дооперационный период.