В России говядина подорожала до рекордных показателей

К причинам подорожания относят снижение поголовья, рост издержек и увеличение экспорта, который за год вырос на 22%.

В России говядина подорожала до рекордных показателей. Об этом сообщают « Ведомости ».

Стоимость килограмма говядины достигла 700 рублей. Речь про отпускную стоимость мяса для мясопереработчиков. Отмечается, что магазинные цены также поднялись на 8-10% с начала года.

К причинам подорожания относят снижение поголовья, рост издержек и увеличение экспорта, который за год вырос на 22%.

Эксперты предупредили, что подорожание продолжится.