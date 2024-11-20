В России говядина подорожала до рекордных показателей
К причинам подорожания относят снижение поголовья, рост издержек и увеличение экспорта, который за год вырос на 22%.
В России говядина подорожала до рекордных показателей. Об этом сообщают «
Стоимость килограмма говядины достигла 700 рублей. Речь про отпускную стоимость мяса для мясопереработчиков. Отмечается, что магазинные цены также поднялись на 8-10% с начала года.
К причинам подорожания относят снижение поголовья, рост издержек и увеличение экспорта, который за год вырос на 22%.
Эксперты предупредили, что подорожание продолжится.