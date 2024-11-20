В Минцифры предложили запретить получение СМС во время звонка
Это должно помочь защитить конфиденциальную информацию жителей, блокируя передачу доступа к банкам и сервисам.
В Минцифры предложили запретить получение СМС во время звонка. Об этом пишет Газета.RU.
Отмечается, что ведомство предложило пакет мер против кибермошенничества. В списке есть и запрет на получение СМС-сообщения во время звонка.
Это должно помочь защитить конфиденциальную информацию жителей, блокируя передачу доступа к банкам и сервисам.
Также предлагается ввести двухдневный период охлаждения для клиента, который массово берет кредиты.