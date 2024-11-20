В Касимове бывшего сотрудника образовательного учреждения осудили за взятки

Установлено, что заведующий заочного отделения получил от учащихся взятки в общей сумме более 100 тысяч рублей за выставление положительных оценок за экзамены, зачеты и прохождение практик.

В Касимове бывшего сотрудника образовательного учреждения осудили за взятки. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Установлено, что заведующий заочного отделения получил от учащихся взятки в общей сумме более 100 тысяч рублей за выставление положительных оценок за экзамены, зачеты и прохождение практик.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей.

Кроме того, осужденный на три года лишен права занимать подобные должности.