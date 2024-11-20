В Иркутской области семья браконьеров застрелила женщину

В Иркутской области семья браконьеров застрелила женщину. Об этом пишет SHOT.

Отмечается, что 31-летняя Ольга минувшей ночью ехала на машине с другом из поселка Шумский в Нижнеудинск. На трассе Р-255 «Сибирь», они съехали на обочину, чтобы отдохнуть.

В этот момент раздался выстрел и Ольга упала замертво с пулевым отверстием на шее.

По словам шокированного друга погибшей, сразу после этого из леса выехал УАЗик и быстро скрылся. Машину задержали на въезде в Нижнеудинск. В ней были отец с сыном: 48-летний Павел и 27-летний Никита, — а также их 42-летний друг.

Выяснилось, что мужчины занимались незаконной охотой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.