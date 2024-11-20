В Госдуме сообщили о невозможности отмены «шестидневки» перед Новым годом
Депутаты также призвали подумать об экономической стороне вопроса.
В Госдуме сообщили о невозможности отмены «шестидневки» перед Новым годом. Об этом пишет Life со ссылкой на депутата Светлану Бессараб.
По ее словам, такие инициативы должны выдвигаться сильно заранее, чтобы в случае необходимости их успели принять в парламенте.
Депутат также призвала подумать об экономической стороне вопроса.
Напомним, ранее в Госдуме предложили увеличить новогодние каникулы.