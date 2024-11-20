В Екатеринбурге 25-летняя девушка выпала из окна многоэтажки и погибла

В Екатеринбурге 25-летняя девушка выпала из окна многоэтажки и погибла. Об этом сообщили в группе «Плохие новости» ВКонтакте.

Трагедия случилась вечером 17 ноября на улице Цвиллинга, в квартире на 24 этаже.

Известно, что девушка долгое время была без работы. Проживала с пьющим мужчиной, который был старше ее на 10 лет.

Пара часто ссорилась по разным поводом, но девушка от него не уходила. Также известно, что погибшая регулярно брала микрозаймы и деньги в долг у друзей.