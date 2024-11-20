Уроженка Рязани «застряла» в аэропорту Стамбула из-за украинского паспорта

Отмечается, что женщина родилась в Рязани, после распада СССР получила украинское гражданство, потому что находилась с мужем-военным в Полтаве.

Гражданка Украины Любовь Бикмухаметова провела более месяца в аэропорту Стамбула, ожидая возможности попасть в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что женщина родилась в Рязани, после распада СССР получила украинское гражданство, потому что находилась с мужем-военным в Полтаве.

После выхода главы семьи в отставку, они переехали в Россию.

На Украину женщина вернулась только в 2021 году, чтобы забрать документы на квартиру, но российское гражданство так и не оформила.

В Москву она пыталась вернуться через Стамбул, однако, по ее словам, въезд ей запретили, и она была вынуждена остаться в транзитной зоне аэропорта. С 9 октября Бикмухаметова жила в зоне вылетов.

После освещения этой ситуации турецкий департамент миграции забрал Бикмухаметову из аэропорта, заявив, что займется ее вопросом.