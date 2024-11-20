The Washington Post: США передаст Украине запрещенные противопехотные мины

Это одна из срочных мер, которые администрация Байдена предпринимает для сдерживания наступления России.

США передаст Украине запрещенные противопехотные мины. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на издание The Washington Post.

По данным СМИ, соответствующее разрешение дал президент Джо Байден.

Это одна из срочных мер, которые администрация Байдена предпринимает для сдерживания наступления России.

Отмечается, что этим действием президент США «вызвал критику со стороны групп по контролю над вооружениями». Так как более 160 стран подписали международный договор, запрещающий их использование.