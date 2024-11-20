Телевидение Белоруссии заявило о готовящемся вторжении в страну

«Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы», — сообщили журналисты.

Телевидение Белоруссии заявило о готовящемся вторжении в страну. Об этом сообщает RT.

«Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы», — сообщили журналисты.

Также ранее аналитики заявляли, что в Белоруссии знают о подготовке за рубежом террористов для вооруженного вторжения на территорию республики.