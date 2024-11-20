Синоптики рассказали, какой будет зима в Центральной России

Отмечается, что зима будет необычной, а погода аномальной.

Синоптики рассказали, какой будет зима в Центральной России. Об этом пишет портал «ПроГород» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, зима будет необычной, а погода аномальной.

Будут наблюдаться перепады температур — сначала оттепель, потом резкое похолодание.

Кроме того, ожидается превышение нормы осадков в декабре и январе. Во многих регионах будет снежная зима.