Сезонное меню может появиться в российских школах

По словам депутата Ветрова, в мире существует практика внедрения сезонного меню при организации детского питания в учебных заведениях. Он отметил, что такой подход повышает спрос школьников на еду из местных столовых, а также помогает образовательным заведениям серьёзно экономить при закупке сырья и продовольствия.
Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить возможность внедрения в процесс организации школьного питания принципа сезонного меню. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило издание RT.
По словам Ветрова, в мире существует практика внедрения сезонного меню при организации детского питания в учебных заведениях. Он отметил, что такой подход повышает спрос школьников на еду из местных столовых, а также помогает образовательным заведениям серьёзно экономить при закупке сырья и продовольствия.
Обращение Ветров направил на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
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