Сезонное меню может появиться в российских школах

По словам депутата Ветрова, в мире существует практика внедрения сезонного меню при организации детского питания в учебных заведениях. Он отметил, что такой подход повышает спрос школьников на еду из местных столовых, а также помогает образовательным заведениям серьёзно экономить при закупке сырья и продовольствия.