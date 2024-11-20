Рязанка Александра Жаркова отметила 95-летний юбилей

Женщина живет одна в деревне Мамоново, ей помогает соцработница.

Рязанка Александра Жаркова отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщила «Пронская газета».

Женщина живет одна в деревне Мамоново, в быту ей помогает соцработница.

«Наша Александра Тимофеевна — труженица тыла, ветеран труда, дитя войны, уважаемый в Мамонове человек. На ее долю выпало много лишений и много трудов. Но она все вынесла и выдержала», — рассказал глава местной администрации Николай Горбатов.

Гости поздравили юбиляршу, вручили ей подарки и пожелали здоровья и сил.