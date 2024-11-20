Рязанец пытался свести татуировку марганцовкой и получил химический ожог

В больницу обратился молодой пациент с глубоким химическим ожогом на голени. Как указано в посте, он пытался удалить татуировку с помощью марганцовки.

Рязанец пытался удалить татуировку с помощью марганцовки и получил химический ожог. Об этом сообщили в пресс-службе ОКБ в среду, 20 ноября.

В больницу обратился молодой пациент с глубоким химическим ожогом на голени. Как указано в посте, он пытался удалить татуировку с помощью марганцовки. Отмечается, что после «процедур» кожа была сильно повреждена.

«Несмотря на то, что осталась часть фрагментов „творчества“, не подвергшаяся столь жестокому „уничтожению“ ее пациентом, результат лечения удовлетворил всех: полностью восстановлены поврежденные ткани, а пациент избавился от так травмирующего его „воспоминаниях“», — заключили в посте.

Фото: пресс-служба ОКБ