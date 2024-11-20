Рязанцы сообщили об огромной очереди к травматологу в детской поликлинике № 6

По данным жительницы, с 11 ноября принимают два врача — один три часа в неделю, второй — 2,5.

Рязанцы сообщили об огромной очереди к травматологу в детской поликлинике № 6. Соответствующий пост появился в группе «Рязань Онлайн».

По данным жительницы, с 11 ноября принимают два врача — один три часа в неделю, второй — 2,5.

«Записаться на прием через госуслуги невозможно. Без талонов попасть на прием большие сложности. Просидела в очереди 1,5 часа, но ко врачу не попала. У кабинета было человек 20», — написал автор.