Рязанцам пообещали мокрый снег и гололедицу в четверг

Температура воздуха по области ночью опустится до −0…+5°С, днем столбики термометров покажут отметки +4…+9°С.

Рязанцам пообещали мокрый снег и гололедицу в четверг. Прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС по региону.

21 ноября будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Также возможны налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

Ветер южной четверти, 7-12 м/с, местами порывы 14-19 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до −0…+5°С, днем столбики термометров покажут отметки +4…+9°С.