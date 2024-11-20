Рязанцам напомнили правила пользования платными парковками
Место необходимо оплатить в течение 15 минут после въезда на парковку.
Рязанцам напомнили правила пользования платными парковками. Сообщение появилось на сайте мэрии.
Отмечается, что место необходимо оплатить в течение 15 минут после въезда на парковку.
В мэрии подчеркнули, что в исключительных случаях можно оплатить парковку до 23:59 текущих суток с указанием временного интервала парковки. Такая оплата производится только через мобильное приложение или личный кабинет веб-портала.
Бесплатная парковка автомобилей инвалидов и лиц, их перевозящих, осуществляется при строгом соблюдении следующих условий:
- парковка исключительно на специально выделенных дорожными знаками и разметкой местах (местах для инвалидов);
- установка опознавательного знака «Инвалид» на автомобиле в соответствии с ПДД;
- внесение сведений о транспортном средстве в федеральный реестр инвалидов.