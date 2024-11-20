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Рязанцам напомнили правила пользования платными парковками
Место необходимо оплатить в течение 15 минут после въезда на парковку.

Рязанцам напомнили правила пользования платными парковками. Сообщение появилось на сайте мэрии.

Отмечается, что место необходимо оплатить в течение 15 минут после въезда на парковку.

В мэрии подчеркнули, что в исключительных случаях можно оплатить парковку до 23:59 текущих суток с указанием временного интервала парковки. Такая оплата производится только через мобильное приложение или личный кабинет веб-портала.

Бесплатная парковка автомобилей инвалидов и лиц, их перевозящих, осуществляется при строгом соблюдении следующих условий:

  • парковка исключительно на специально выделенных дорожными знаками и разметкой местах (местах для инвалидов);
  • установка опознавательного знака «Инвалид» на автомобиле в соответствии с ПДД;
  • внесение сведений о транспортном средстве в федеральный реестр инвалидов.