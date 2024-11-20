Рязанца задержали за дачу взятки полицейскому

Установлено, что мужчина хотел избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 75 тысяч рублей.

Рязанца задержали за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что мужчина хотел избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 75 тысяч рублей.

Тот ответил отказом.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.