Рязанца задержали за дачу взятки полицейскому
Установлено, что мужчина хотел избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 75 тысяч рублей.
Рязанца задержали за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
Установлено, что мужчина хотел избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 75 тысяч рублей.
Тот ответил отказом.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.