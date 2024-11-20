Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с «заказными письмами»

Согласно новой схеме, мошенники звонят россиянам со словами «вам пришло заказное письмо». После этого абоненту приходит код по СМС, который просят продиктовать. Если человек диктует код — мошенники получают доступ к Госуслугам.