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Россиянам рассказали, как отличить настоящую икру от подделки
Советы дал глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Россиянам рассказали, как отличить настоящую икру от подделки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова.

«Во-первых, на потребительской упаковке или трудноудаляемой этикетке обязательно должны быть указаны слово „икра“ и вид рыбы, от которой она получена, — например, „лососевая“ или „осетровая“, а также дата производства, срок годности, условия хранения», — пояснил специалист. Он добавил, что у натуральной продукции не должно быть указаний на имитацию.

Также на банках с лососевой икрой в три ряда должны быть нанесены условные обозначения: дата изготовления (число, месяц, год); слово «икра»; номер завода, номер смены, индекс рыбной промышленности (буква «Р»).

На банках с продукцией осетровых рыб маркировка наносится в два ряда: дата изготовления (декада, месяц, год); номер мастера.

Ранее сообщалось, что в России подорожает красная икра. На этом фоне на рынке стали массово появляться подделки.