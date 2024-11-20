Россиянам рассказали, как отличить настоящую икру от подделки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова.
«Во-первых, на потребительской упаковке или трудноудаляемой этикетке обязательно должны быть указаны слово „икра“ и вид рыбы, от которой она получена, — например, „лососевая“ или „осетровая“, а также дата производства, срок годности, условия хранения», — пояснил специалист. Он добавил, что у натуральной продукции не должно быть указаний на имитацию.
Также на банках с лососевой икрой в три ряда должны быть нанесены условные обозначения: дата изготовления (число, месяц, год); слово «икра»; номер завода, номер смены, индекс рыбной промышленности (буква «Р»).
На банках с продукцией осетровых рыб маркировка наносится в два ряда: дата изготовления (декада, месяц, год); номер мастера.
Ранее сообщалось, что в России подорожает красная икра. На этом фоне на рынке стали массово появляться подделки.