Российским многодетным семьям предоставят бесплатную юридическую помощь

Граждане могут обратиться для разрешения различных правовых вопросов. Они включают защиту прав на жилье, восстановление имущественных прав после чрезвычайных ситуаций, сохранение прав собственности на земельные участки, защиту от неправомерного увольнения и так далее.

Российским многодетным семьям предоставят бесплатную юридическую помощь. Об этом в среду, 20 ноября, пишет URA.RU со ссылкой на председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

«Сейчас более чем в 50 регионах России у многодетных семей есть право получения бесплатной юридической помощи», — заявил Метелев.

Граждане могут обратиться для разрешения различных правовых вопросов. Они включают защиту прав на жилье, восстановление имущественных прав после чрезвычайных ситуаций, сохранение прав собственности на земельные участки, защиту от неправомерного увольнения и так далее.

Также предлагается расширить перечень бесплатных услуг, включив в него юридическую помощь по вопросам установления и оспаривания материнства и отцовства. По словам Метелева, это может оказаться важной поддержкой, когда необходимо установить отцовство погибших на СВО бойцов, не заключивших официальный брак, или для беременной супруги погибшего военнослужащего.