Рособрнадзор высказался против отмены ОГЭ

В ведомстве считают, что это лишит учеников мотивации.

Рособрнадзор высказался против отмены ОГЭ. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве считают, что это негативно повлияет на мотивацию учащихся к освоению учебных предметов.

«Процедуру государственной итоговой аттестации по окончании девятого класса необходимо совершенствовать. В то же время ОГЭ — это государственная итоговая аттестация, которой завершается освоение программ основного общего образования. Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов», — говорится в сообщении.