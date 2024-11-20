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Reuters: Путин готов обсудить с Трампом прекращение огня
По данным СМИ, Россия может быть готова отступить с небольших участков территории в Харьковской и Николаевской областях.

Президент России Владимир Путин готов обсудить с Дональдом Трампом прекращение огня, но без серьезных территориальных уступок Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на издание Reuters.

По данным СМИ, Россия может быть готова отступить с небольших участков территории в Харьковской и Николаевской областях.

В результате соглашения Путин может удержать большую часть занятых территорий, чтобы «обеспечить защиту русскоговорящих на востоке Украины и сохранить сухопутный мост в Крым».

При этом Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании, Франции и Китая.

Кроме того, Украина не будет вступать вступать в НАТО, войска Альянса не будут присутствовать на территории страны.