Пять рязанских улиц остались без отопления и горячей воды
Отмечается, что причиной отключений стали ремонтные работы.
Пять рязанских улиц остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает РМПТС.
Отмечается, что причиной отключений стали ремонтные работы.
Ресурса не будет по адресам:
- ул.Весенняя: дома № 3/15, 1/28, 4, 2к.1, 2а,
- ул.Чкалова: дома № 13, 20, 24,26, 30/6, 32,34, 42, 44, 46, 46к.1, 48. 48б, 50а,
- 3-ий Мопровский переулок: дома № 4, 4к.1, 4к.2,
- ул.Новоселов: дома № 7, д. 7 к.1, д. 7 к.2,
- ул. Советской Армии: дома № 2, 2к.1, 4, 4к.1, 6, 6к.1, 8, 10, 12, 14/9.