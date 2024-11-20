Пять рязанских улиц остались без отопления и горячей воды

Отмечается, что причиной отключений стали ремонтные работы.

Пять рязанских улиц остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает РМПТС.

Отмечается, что причиной отключений стали ремонтные работы.

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