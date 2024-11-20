Перезагрузка TIGGO 4: новый кроссовер уже в CHERY Регион 62

Компания CHERY вывела на российский рынок обновленную модель TIGGO 4. После успешного дебюта в 2019 году и модернизации до версии PRO, автомобиль возвращается к своему оригинальному названию с новым ярким дизайном и улучшенными характеристиками.

Новый TIGGO 4 привлекает внимание своим динамичным и спортивным дизайном. Агрессивные фары, современные линии кузова и эффектная решетка радиатора с 3D элементами создают впечатление движения даже в статике. Задние фонари стилизованы под тигровый окрас, что добавляет автомобилю уникальности.

Автомобиль доступен в трех комплектациях: Active, Prime и Ultra, все с передним приводом и турбированным двигателем 1.5T. Мотор развивает мощность 147 л.с. и крутящий момент 210 Нм, что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 10 секунд. Кузов модели усиленно оцинкован для дополнительной защиты от коррозии, что важно для эксплуатации в российских условиях.

Одним из ключевых преимуществ обновленного TIGGO 4 является гарантия на 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Теперь каждый желающий может протестировать новый TIGGO 4 в автосалоне CHERY Регион 62. До 30 ноября модель доступна по цене от 1 970 000 рублей с дополнительной семейной выгодой и зимним комплектом шин в подарок. Также доступна рассрочка и лизинговые программы.

Адрес автосалона: Куйбышевское шоссе, д. 51. Телефон для записи на тест-драйв: +7 (4912) 77-77 -62.

Не упустите возможность познакомиться с новым TIGGO 4 и оценить его преимущества —https://clck.ru/3EiYLn.