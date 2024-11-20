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Нагрузка на российских старшеклассников на 30% превысила санитарные нормы
А редседатель ГД Вячеслав Володин обратил внимание на необходимость разумного подхода в этой ситуации.

Нагрузка на российских старшеклассников на 30% превысила санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он заявил, что проблема высокой нагрузки на школьников уже стала очевидной. Учебная нагрузка на старшеклассников на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы.

Володин обратил внимание на необходимость разумного подхода в этой ситуации.

«Ребенка надо нам беречь, и сделать все для того, чтобы он был здоров, и не было излишней нагрузки, которая сейчас, как мы видим, повсеместно у нас в школах происходит. Приходят изможденные домой, а это сказывается на его состоянии. Надо здесь, чтобы был разумный подход, потому что начинаем вводить и одно, и второе, и третье. А итог-то какой?», — заключил председатель ГД.