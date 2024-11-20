На трассе М5 в Рязанской области произошла смертельная авария
Отмечается, что ДТП случилось во вторник, 19 ноября, на 419-м километре автодороги М5 «Урал» в Сасовском районе.
На трассе М5 в Рязанской области произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что ДТП случилось во вторник, 19 ноября, на 419-м километре автодороги М5 «Урал» в Сасовском районе.
По предварительной информации, водитель на грузовом автомобиле «Мерседес Бенц» с полуприцепом столкнулся с «КАМАЗом».
В результате происшествия водитель иномарки от полученных травм скончался на месте.
Проводится проверка.