На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет из-за ремонтных работ до 17:00.
На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет из-за ремонтных работ до 17:00 по адресам:
- ул. Костычева 10 корп.1, 10 корп.2, 12 корп.1,
- Касимовское шоссе 38б (МБОУ Школа № 59), 40 корп.1, 40 корп.2, 40а (МБДОУ Детский сад № 150);
- ул. Новоселов 17 корп. 1 (МБОУ Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов), 17 корп. 1 (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 17 корп.2, 17а (МАДОУ Детский сад № 131), 19а (ЦТП);
- ул. Белякова 24.