Мошенники начали похищать деньги у россиян, представляясь сотрудниками налоговой

В прокуратуре рассказали, что 71-летняя пенсионерка поверила мошенникам и лишилась более двух миллионов рублей. Ей позвонил неизвестный, узнал, что она хранит сбережения дома, и заявил, что все «незадекларированные деньги» изымет налоговая служба.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Как указано в публикации, злоумышленники стали похищать деньги у жителей, представляясь сотрудниками налоговой и предлагая задекларировать наличные.

В прокуратуре рассказали, что 71-летняя пенсионерка поверила мошенникам и лишилась более двух миллионов рублей. Ей позвонил неизвестный, узнал, что она хранит сбережения дома, и заявил, что все «незадекларированные деньги» изымет налоговая служба.

Отмечается, что женщина придумала кодовое слово, которое должна была использовать на встрече с курьером при передаче денег. В этот же день у нее забрали все накопления, а взамен отдали «договор», выполненный в фоторедакторе.