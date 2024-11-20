Мэрия: в Рязани работают восемь тьюторов для детей с инвалидностью

Рязанцы возмутились нехваткой специалистов.

В рязанских школах и детсадах работает всего восемь тьюторов для детей с инвалидностью. Об этом сообщила горадминистрация в комментариях Telegram-канала Павла Малкова в ответ на жалобы рязанцев на нехватку персонала.

Рязанцы просили назвать, какое количество тьюторов работает в городе, обратив внимание на нехватку специалистов.

«Почему нет ни одного тьютора? Воспитатель один на всю группу, заведующая пожилого возраста — они не в состоянии следовать заключениям врачей. Детей с аутизмом появляется все больше и больше, а работать с ними некому. Обратите внимание на проблему», — написала комментатор.

В мэрии ответили рязанке, что должность тьюторов относится к управлению образования. В комментарии посоветовали обращаться туда «для консультаций».

«На данный момент тьюторы есть в детском саду № 30 — два человека и в школах №№ 60/61, 14, 52, 32, 45, 64 — шесть человек», — написали в мэрии.

Справка: тьютор персонально сопровождает учебную деятельность ребенка с ограниченными возможностями здоровья, помогает ему получать образование и адаптироваться к жизни в обществе.

Цель работы специалиста — организация и реализация индивидуального образовательного маршрута ученика, успешное включение подопечного в школьную среду.