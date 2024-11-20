Госдума приняла законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность оформить ДТП на портале «Госуслуги» при наличии полиса ОСАГО.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги» при наличии полиса ОГАСО. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило ТАСС.

Как указано в публикации, обеспечение возможности страховщикам подключить свои информационные системы к ЕСИА [система авторизации на «Госуслугах"] позволит увеличить количество «инструментов» для оформления извещения о ДТП в форме электронного документа.