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Двое рязанцев оформили кредиты и перевели мошенникам около 1,5 миллионов рублей
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Двое рязанцев оформили кредиты и перевели мошенникам около 1,5 миллионов рублей. Об этом в среду, 20 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

24-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился специалистом службы безопасности банка. Злоумышленник заявил, что якобы на имя рязанца некий гражданин пытается оформить кредит. Чтобы остановить незаконную операцию звонящий предложил оформить «зеркальный» кредит.

В течение трех недель мужчину консультировали разные «специалисты». В итоге он занял деньги у родителей, оформил кредиты в банках и перевел через мобильное приложение якобы на «резервные» счета один миллион 16 тысяч рублей.

С 24-летней жительницей областного центра связался псевдо-специалист Центробанка. Под аналогичным предлогом злоумышленник убедил ее взять кредит в 396 тысяч рублей, проконтролировал, чтобы она пришла к банкомату и отправила деньги на указанный счет.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».