Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в Рязани. Соответствующее постановление горадминистрации о льготах опубликовали в газете «Рязанские ведомости».
Кроме секций и кружков дети участников СВО бесплатно смогут посещать учреждения культуры и развлекательные мероприятия на муниципальном уровне.
Помимо этого, их в первую очередь будут зачислять в спортивные секции и бесплатно выдавать спортивный инвентарь и форму. Переводить детей участников СВО в школы, которые ближе к дому постановили в приоритетном порядке.
Также в первую очередь детей участников СВО будут принимать в группы на «продленку» в детсадах и школах. При этом родителей и опекунов освободили от денежного взноса за продленный день.
Согласно постановлению, льготы распространяются на пасынков и падчериц.