Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в Рязани

Также они бесплатно смогут посещать учреждения культуры и развлекательные мероприятия на муниципальном уровне.

Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в Рязани. Соответствующее постановление горадминистрации о льготах опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Кроме секций и кружков дети участников СВО бесплатно смогут посещать учреждения культуры и развлекательные мероприятия на муниципальном уровне.

Помимо этого, их в первую очередь будут зачислять в спортивные секции и бесплатно выдавать спортивный инвентарь и форму. Переводить детей участников СВО в школы, которые ближе к дому постановили в приоритетном порядке.

Также в первую очередь детей участников СВО будут принимать в группы на «продленку» в детсадах и школах. При этом родителей и опекунов освободили от денежного взноса за продленный день.

Согласно постановлению, льготы распространяются на пасынков и падчериц.