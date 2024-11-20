Bloomberg: ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow вглубь России
По данным издания, атаке дальнобойными ракетами подверглась Курская область. Отмечается, что по региону выпустили до 12 боеприпасов.
Bloomberg: ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow вглубь России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным издания, атаке дальнобойными ракетами подверглась Курская область. Отмечается, что по региону выпустили до 12 боеприпасов.
Ранее администрация действующего президента США Джо Байдена одобрила использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по России.