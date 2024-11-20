Бизнес-миссия Рязанской области начала работу в Ташкенте

Бизнес-миссия Рязанской области начала работу в Ташкенте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

Ее участники ― представители девяти компаний, производящие строительные материалы, приборы и приборостроение, АПК и пищевую промышленность, ИТ-продукты, товары народного потребления.

За три дня бизнесмены проведут b2b-переговоры с потенциальными покупателями, посетят местные производства, наладят контакты для дальнейшего взаимодействия.

Первые результаты уже есть ― представители санатория «Ташкентские минеральные воды» заинтересовались в использовании лечебных грязей из Сапожковского района. Узбекские коллеги проявили желание работать с рязанцами на эксклюзивных условиях.