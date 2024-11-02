Жителя Михайлова осудили за хранение и перевозку взрывчатки

Из незаконного оборота изъято взрывчатое вещество весом 468 грамм.

Жителя Михайлова осудили за хранение и перевозку взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2023 года 52-летний михайловец приехал в гости к родственникам в Рыбное. Зная, что в жилом помещении имеется банка с порохом, он забрал ее и перевез к себе домой в село Волынь.

В апреле 2024 года полицейские провели обыск в его жилище. Из незаконного оборота изъято взрывчатое вещество весом 468 грамм.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 10 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.