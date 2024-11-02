Жители рязанской деревни сообщили, что вторые сутки сидят без света и отопления

По словам автора поста, в деревне вторые сутки нет света, воды и отопления.

Жители деревни Михалково Старожиловского района сообщили, что второй день сидят без света. Пост об этом опубликовали в субботу, 2 ноября, в Telegram-канале RZN_Life.

По словам автора поста, в деревне вторые сутки нет света, воды и отопления.

«На звонки не отвечают, направляют на горячую линию, толку ноль! Просьба обратить внимание, жилых домов не так много, неужели про нас просто забыли?» — задался вопросом автор поста.