За неделю еще 230 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах
Всего с начала года оштрафовали 3154 нарушителей.
За неделю еще 230 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Всего с начала года за заезд автомобилей на газоны, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и стоянку транспортных средств на участках с зелеными насаждениями оштрафовали 3154 нарушителей.
Общая сумма штрафов составила 3 475 000 рублей.