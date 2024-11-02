За неделю еще 230 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

Всего с начала года оштрафовали 3154 нарушителей.

За неделю еще 230 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Всего с начала года за заезд автомобилей на газоны, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и стоянку транспортных средств на участках с зелеными насаждениями оштрафовали 3154 нарушителей.

Общая сумма штрафов составила 3 475 000 рублей.