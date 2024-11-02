Wildberries получил разрешение на эксплуатацию склада под Рязанью

Ранее на строящемся складе произошел конфликт с представителями компании бывшего мужа Ким Владислава Бакальчука

Wildberries получил разрешение на эксплуатацию склада под Рязанью. Об этом сообщает основательница компании Татьяна Ким.

Ранее на строящемся складе произошел конфликт с представителями компании бывшего мужа Ким Владислава Бакальчука. «ВБ Девелопмент» разрыл траншею, которая блокирует въезд и выезд техники. По словам Бакальчука, команда РВБ не имела права на эксплуатацию склада, так как его построила его компания.

Представителей Бакальчука остановили полицейские.

Напомним, Татьяна Ким сообщала, что склад откроется в ближайшее время.