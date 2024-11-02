ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 2045 боевиков.
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Миноброны.
Отмечается, что российские войска взяли под контроль Кураховку и Першотравневое.
ВСУ за сутки потеряли до 2045 боевиков.
ВС России поразили пункт управления националистического формирования «Кракен», инфраструктуру военного аэродрома, склад боеприпасов, уничтожили САУ Paladin и гаубицу Caesar, три бронемашины.
ПВО сбила четыре ракеты ATACMS, три бомбы Hammer и 50 БПЛА самолетного типа.