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ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 2045 боевиков.

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Миноброны.

Отмечается, что российские войска взяли под контроль Кураховку и Першотравневое.

ВСУ за сутки потеряли до 2045 боевиков.

ВС России поразили пункт управления националистического формирования «Кракен», инфраструктуру военного аэродрома, склад боеприпасов, уничтожили САУ Paladin и гаубицу Caesar, три бронемашины.

ПВО сбила четыре ракеты ATACMS, три бомбы Hammer и 50 БПЛА самолетного типа.