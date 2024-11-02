В Шиловском районе из-за непогоды закрыли паромную переправу
Работа паромной переправы у села Юшта Шиловского района приостановлена на неопределенный срок из-за погодных условий.
В Шиловском районе из-за непогоды закрыли паромную переправу. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Работа паромной переправы через Оку у села Юшта Шиловского района приостановлена на неопределенный срок из-за погодных условий.
Отмечается, что имеется объездная дорога.
Рязанцев просят учитывать это при планировании своего маршрута.