В Шиловском районе из-за непогоды закрыли паромную переправу

Работа паромной переправы у села Юшта Шиловского района приостановлена на неопределенный срок из-за погодных условий.

В Шиловском районе из-за непогоды закрыли паромную переправу. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Работа паромной переправы через Оку у села Юшта Шиловского района приостановлена на неопределенный срок из-за погодных условий.

Отмечается, что имеется объездная дорога.

Рязанцев просят учитывать это при планировании своего маршрута.