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В Сараях остановили пьяного водителя УАЗа
Ему грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.

В Сараях остановили пьяного водителя УАЗа. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.

Отмечается, что грузовик остановили на улице Чкалова во время патрулирования дорог.

Мужчина прошел освидетельствование на алкотестере, который показал 0,182 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили сараевца от управления автомобилем и составили на него административный протокол. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.