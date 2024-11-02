В Рязанскую область придут морозы

В воскресенье, 3 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Местами возможна гололедица.

В Рязанской области в ночь на воскресенье похолодает до -6 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В воскресенье, 3 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Местами возможна гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -6, -1 градуса, днем ожидается до -2, +3 градусов.