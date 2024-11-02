В Рязанской области осудили курьера телефонных мошенников
По данным следствия, в ноябре 2023 года 32-летний мужчина вступил в сговор с мошенниками. Мужчина выполнял роль «курьера». Их жертвами стали два человека, одна из них отдала мужчине 300 тысяч рублей, вторая — 200 тысяч.
В Рязанской области осудили курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным следствия, в ноябре 2023 года 32-летний мужчина вступил в сговор с мошенниками. Мужчина выполнял роль «курьера». Их жертвами стали два человека, одна из них отдала мужчине 300 тысяч рублей, вторая — 200 тысяч.
Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Отмечается, что имущественный вред, причиненный преступлениями осужденным возмещен в ходе судебного следствия.