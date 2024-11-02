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В Рязанской области осудили курьера телефонных мошенников
По данным следствия, в ноябре 2023 года 32-летний мужчина вступил в сговор с мошенниками. Мужчина выполнял роль «курьера». Их жертвами стали два человека, одна из них отдала мужчине 300 тысяч рублей, вторая — 200 тысяч.

В Рязанской области осудили курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2023 года 32-летний мужчина вступил в сговор с мошенниками. Мужчина выполнял роль «курьера». Их жертвами стали два человека, одна из них отдала мужчине 300 тысяч рублей, вторая — 200 тысяч.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Отмечается, что имущественный вред, причиненный преступлениями осужденным возмещен в ходе судебного следствия.