В Рязанской области инспекторы ГИМС начали подготовку к закрытию навигации маломерных судов
Отмечается, сейчас инспекторы проверяют акватории водоемов. Они напоминают судовладельцам, что плавание после закрытия навигации строго запрещено. За нарушение — грозит штраф.
В Рязанской области инспекторы ГИМС начали подготовку к закрытию навигации маломерных судов. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Отмечается, сейчас инспекторы проверяют акватории водоемов. Судовладельцам напомнили, что плавание после закрытия навигации строго запрещено. За нарушение грозит штраф.