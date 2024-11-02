В Рязанской области инспекторы ГИМС начали подготовку к закрытию навигации маломерных судов

Отмечается, сейчас инспекторы проверяют акватории водоемов. Они напоминают судовладельцам, что плавание после закрытия навигации строго запрещено. За нарушение — грозит штраф.