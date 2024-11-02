В Рязанской области экспертный совет Минстроя оценил общественные пространства, благоустроенные по нацпроекту «Жилье и городская среда»

В Рязанской области 1-2 ноября проходит III выездное заседание экспертного совета по городской среде Минстроя России. В его рамках эксперты осмотрели объекты благоустройства в Касимов и Спас-Клепиках, где проводились работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В Рязанской области 1-2 ноября проходит III выездное заседание экспертного совета по городской среде Минстроя России. В его рамках эксперты осмотрели объекты благоустройства в Касимов и Спас-Клепиках, где проводились работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что совет при Минстрое России создан для экспертной поддержки по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере создания комфортной городской среды. Эксперты изучают и оценивают лучшие практики благоустройства, реализованные в регионах, вырабатывают рекомендации по развитию территорий, обращая внимание на важность сохранения объектов культурного наследия, адаптацию общественных пространств для маломобильных групп населения, озеленение и другие аспекты.

В Рязанской области специалисты в области урбанистики, архитектуры и городского планирования в сопровождении министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артема Уворвихвоста посетили общественные пространства в Касимове, которые получили новую жизнь благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Члены экспертного совета побывали в сквере имени Пушкина, осмотрели обновленные территории на улице Советской, площади Соборной, улице Рязанский спуск. Ознакомились с ходом реализации проекта «Третий луч» по благоустройству спуска к улице Набережной.

«Городские пространства преображаются и наполняются жизнью, что привлекательно для жителей и туристов. Очень важно, что в результате реализации проектов по формированию комфортной городской среды развиваются другие отрасли, например, малый бизнес. Соответственно, создаются рабочие места и в целом город преображается. На это обращают внимание и отмечают прежде всего представители Экспертного совета Минстроя России. При этом они озвучивают конкретные предложения, которые мы берем на вооружение и обязательно будем учитывать в дальнейшем», — отметил Артем Уворвихвост.

На заседании круглого стола члены экспертного совета Минстроя России дали оценку реализуемым проектам в Касимове, прежде всего, отметив комплексный подход к благоустройству.

«Мы получаем хороший результат, когда синхронизируются федеральные и региональные программы, нацпроекты, например, „Формирование комфортной городской среды“, „Безопасные качественные дороги“. Именно это мы видим в Касимове. В перспективе необходимо поработать над дизайн-кодом, который неповторим», — отметила член экспертного совета Минстроя России Евгения Муринец.

Эксперты также озвучили свои предложения по дальнейшему развитию общественных пространств в Спас-Клепиках, где ознакомились с благоустройством центральной части города: площадью Ленина, улице Свободы, улицей Просвещения, улицей Есенина. Оно с 2021 года поэтапно реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В скверах на площади Ленина, улице Есенина оборудовано уличное освещение, выполнено новое дорожное и тротуарное покрытие, проведено озеленение территории, установлены детские площадки, малые архитектурные формы.

«В Спас-Клепиках реализован принцип комплексности, когда территории благоустраиваются в непосредственной близости друг от друга. Это позволяет создавать общегородские пространства в едином стиле, акцентируя уникальность Мещерского края», — подчеркнул министр ТЭК и ЖКХ региона Артем Уворвихвост.

Справка:

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в нацпроект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ В.В. Путиным. Реализация программы ведется под кураторством Минстроя России. Одно из направлений деятельности которого — благоустройство общественных пространств, изменение визуального облика российских городов.

Далее эта работа будет продолжена в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни»