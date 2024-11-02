В Рязани врачи приняли роды у женщины с поперечным положением плода

По словам медиков, такое положение младенцев встречается при доношенной беременности у мам, у которых было четверо и более родов.

В Рязани врачи приняли роды у женщины с поперечным положением плода. Об этом сообщает пресс-служба Перинатального центра.

По словам медиков, такое положение младенцев встречается при доношенной беременности у мам, у которых было четверо и более родов.

Причины такого положения детей чаще обусловлены патологией пуповины, ненормальным количеством вод, аномальными формами матки и другими.

Отмечается, что роды при таких положения без тяжелейших травм у мамы и ребенка невозможны и происходят только путем операции кесарево сечение.

«Наш новорожденный стал третьим ребенком в семье. Он появился на свет с весом 3410 г. и ростом 52 см, с оценкой по Апгар 8/9 баллов. Мама и малыш теперь несколько дней будут находится под наблюдением врачей», — подчеркнули в больнице.