В Рязани охотника осудят за убийство лося в запрещенный период

Инцидент произошел в первой декаде сентября 2024 года в районе поселка Северный Рязанского района.

В Рязани охотника осудят за убийство лося в запрещенный период. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в первой декаде сентября 2024 года в районе поселка Северный Рязанского района. 48-летний мужчина застрелил лося в запрещенный для охоты на животное период. Охотник причинил ущерб государству на сумму 80 тыс. рублей.

Ему грозит штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд.